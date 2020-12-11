والي البويرة يسترجع قطعتي أرض بمساحة 23 ألف متر مربع من “مافيا العقار”!

إحداها تقع وسط مدينة البويرة والأخرى في سور الغزلان

تمكن والي البويرة، عبد السلام لكحل عياط، بحر الأسبوع الجاري، من استرجاع قطعتي أرض وإعادتها لحظيرة أملاك الدولة، بعد تجريد مستثمرين وهميين منهما.

قطعة الأرض الأولى تتربع على مساحة أزيد من 15 ألف متر مربع، وتقع في المكان المسمى “فوليتيف” وسط مدينة البويرة.

وأفدت مصادر مطلعة بأن الوعاء العقاري كان تحت يد أحد كبار رموز العهد البائد، ويتعلق الأمر – حسب مصادرنا – برجل أعمال كبير يتواجد حاليا في سجن الحراش.

وكان من المقرر أن تُشيد على قطعة الأرض تلك مبانٍ لاستغلالها كموقف سيارات ومكاتب إدارية للأعمال الحرة.

وتعدّ قطعة الأرض تلك، من مخلفات هدم 7 عمارات قديمة منذ أكثر من 4 سنوات وترحيل سكانها نحو سكنات اجتماعية جديدة.

ولتفادي أي استغلال غير قانوني أو محاولة تلاعب مرة أخرى، فقد قرر الوالي، لكحل عياط، تحويل القطعة المذكورة لتكون حديقة عمومية.

كما علمت “النهار” من مصادر مطلعة، بأن والي البويرة، تمكن من اكتشاف وعاء عقاري آخر كان محل أطماع من طرف “مافيا العقار”، ويتعلق الأمر – حسب مصادرنا -بقطعة أرض بها مبنى تقع بإقليم مدينة سور الغزلان، وتتربع على مساحة 8450 متر مربع.

وتفيد مصادر “النهار” بأن ذلك الوعاء العقاري كان في السابق ملكا لمؤسسة “ستيسقو”، وجرى تحويلها لإنجاز مرفق عمومي عليها.