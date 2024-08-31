والي البويرة يسلم مصنع IVECO لفائدة مجمع فيروفيال

أشرف اليوم والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري على مراسيم التسليم الرمزي لمشروع مصنع لإنتاج السيارات النفعية والصناعية للعلامة الإيطالية ” إفيكو” لفائدة مجمع “فيروفيال” المختص في صناعة قاطرات وتجهيزات السكك الحديدية.

وحسب بيان مصالح الولاية مشروع هذا مصنع كان متوقف منذ 2018 تم إسترجاعه بناءً على تنفيذ لائحتي مجلس مساهمة الدولة المنبثقة عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بإسترجاع الأملاك العقارية والأملاك المنقولة.

وتجدر الإشارة أن المشروع كان متوقفا منذ جوان 2019 بنسبة أشغال بلغت 65%.

كما ان هذا المشروع من شأنه توفير ما يقارب 750 منصب شغل مباشر و1200 منصب عمل غير مباشر في محيط المؤسسة.