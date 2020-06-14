والي البويرة يشرف على إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم ويكرّم الفاعلين في إنجاح العمليات التضامنية

أشرف والي البويرة، لكحل عياط عبد السلام، اليوم الأحد، على فعاليات إحياء اليوم العالمي للتبرّع بالدم الموافق لـ 14 جوان من كل سنة، في المخيم الكشفي “غربي باهية قمراوي”.

وحضر المناسبة كل من والي الولاية والأمين العام للفيدرالية الدولية للمتبرعين بالدم، عبد المالك سايح، ورئيس الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم، ورئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المكتب الوطني للفيدرالية ورئيس بلدية البويرة.

وثمّن الوالي المجهودات الجبّارة التي بذلها المساهمون والفاعلون في إنجاح عمليات التبرّع بالدم عبر الولاية التي عرفت عدة عمليات ناجحة في شهر رمضان الفارط.

وفي هذا الإطار، استمع الوالي إلى تقرير مفصل حول مختلف العمليات التضامنية المجراة لإنقاذ الأرواح والتي أبرزت حسّ المواطنين الإنساني في مساعدة المرضى ومساندتهم.

كما عرض شاب من بلدية البويرة تطبيقا يسهّل عمليات التبرّع بالدم وتسييرها مع تعميمها مستقبلا على المستوى الوطني والإفريقي وحتى العالمي.

وقد سمحت هذه المناسبة بتكريم المساهمين وبعض المتبرّعين في العمليات التضامنية التي شهدتها الولاية، على رأسهم مصالح الولاية والبلدية وقطاعات كالصحة والشؤون الدينية، إضافة إلى الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائريين وجمعية “المساعدين الطبيين”.