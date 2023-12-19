والي البويرة يعذر 4 بلديات

أعذر والي البويرة، عبد الكريم لعموري، 4 بلديات، لعدم التزامها بتنفيذ البرامج المتعلقة بالدخول المدرسي سيما في استلام أقسام التوسعة.

ترأس مساء أمس، والي البويرة، عبد الكريم لعموري، اجتماعا بحضور مدير التربية، مدير النقل. مدير التجهيزات العمومية، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، رئيس الديوان وإطارات الولاية.

وخصص هذا اللقاء لمتابعة وتقييم ظروف التمدرس خلال الفصل الأول من السنة الدراسية. سيما ما تعلق بالتدفئة، النقل المدرسي، الإطعام، الصحة المدرسية والترميمات المدرسية.

وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير ظروف جيدة للتلاميذ تحضيرا لاستئناف الدراسة بعد العطلة الشتوية. مع ضرورة القضاء على مادة المازوت نهائيا.

كما تم تسجيل عدم التزام بعض البلديات في تنفيذ التزاماتها الخاصة. بتنفيذ البرامج المتعلقة بالدخول المدرسي سيما في استلام أقسام التوسعة.

ويتعلق الأمر بكل من بلدية البويرة أربعة(04)أقسام. بلدية الأسنام ثلاثة(03) أقسام، بلدية المزدور أربعة(04)أقسام. بلدية سور الغزلان أربعة(04) أقسام. حيث تم إعذار المعنيين لاستدراك هذا التأخر الفادح.