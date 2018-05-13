 والي البويرة ينتفض ما سر نقص 3 آلاف قفة رمضان ؟

وبّخ والي البويرة ” مصطفى ليماني “مسؤولي مديرية التضامن والنشاط الإجتماعي على خلفية نقص 3 آلاف قفة رمضان ضمن الحصة التي خصصتها الولاية للفئات المعوزة هذه السنة والمقدرة ب 43 ألف قفة.

في حين أن ممثل مديرية التضامن أشار خلال المجلس الولائي المنعقد نهاية الأسبوع الى وجود 40 ألف قفة فقط.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة المسؤول الأول على الولاية الذي وجه انتقادات لاذعة لمصالح ذات المديرية التي فلتت منها الأمور بعدم التنسيق المناسب مع باقي المصالح لربط العدد الكافي من القفف.

وفي هذا السياق منحهم الوالي مهلة الى يوم الغد الإثنين لتجهيز3 آلاف قفة الناقصة كآخر أجل لتسوية ما وصفه بالأمر غير المقبول تماما .