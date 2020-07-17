والي البيض: سخرنا كل الإمكانيات لتفادي توسع انتشار الوباء بالولاية

كشف والي ولاية البيض كمال توشن، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لتفادي انتشار فيروس كورونا بالولاية.

وأضاف الوالي في اتصال بتلفزيون “النهار” أنه تم تشكيل خلية أزمة والعمل بتوصياتها من خلال وضع حواجز على مناطق الولاية وتوسيع عملية التعقيم والتحسيس حيث تم القيام بـ 1600 عملية، كما تم غلق اسواق الماشية والخضر والفواكه، بالاضافة الى فرض عقوبات وغرامات ضد التجار الذين لا يحترمون اجراءات التدابير الوقائية.

لوأضاف الوالي، أنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر لتجهيز المستشفيات بالاجهزة الطبية وتوسيع عمليات الاستقبال للمرضى، كما تم اقتناء تجهيزات لقطاع الصحة والمستشفيات الثلاثة البيض وبوقطب على غرار اجهزة التنفس، جهاز كشف الحرارة، ناهيك عن تخصيص 3 فنادق للاطباء من أجل تفادي نقل العدوى لعائلاتهم.