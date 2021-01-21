والي البيض يرخص بإستئناف نشاط المقاهي مع تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية

قرر والي ولاية البيض كمال توشن اليوم الخميس الترخيص بإستئناف نشاط المقاهي على مستوى إقليم الولاية.

والغى الوالي أحكام القرار رقم 1235 المؤرخ في 11\11\2020 والمتضمن تقليص نشاط المقاهي في إطار تدابير الوقاية من انتشار كورونا.

وينص القرار على إستئناف نشاط المقاهي يفرض تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن بعض التدابير الوقائية التالية:

إجبارية إرتداء القناع الواقي ، التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه.

التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي.

التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل وغيرها.