والي البيض يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل نور الدين بلعريبي والي ولاية البيض، مساء الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين (Elizabeth MOORE AUBIN) بمقر الديوان، التي أدت له زيارة مجاملة بمناسبة تواجدها في الولاية.

وقد حضر اللقاء الذي جمع الوالي بسعادة السفيرة رئيس الديوان، بالإضافة إلى الملحق الاقتصادي. وعدد من الإطارات من السفارة الأمريكية، مما أكد على الأهمية المتبادلة لهذه الزيارة.

كما تناول اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً بولاية البيّض، حيث استعرض الوالي واقع وآفاق التنمية بها. وسلط الضوء على المؤهلات والمقومات الغنية التي تزخر بها المنطقة في المجالات الحيوية كالفلاحة. والسياحة والثقافة والطاقوية والموارد المائية، بالإضافة إلى إمكانياتها الواعدة في شتى المجالات ووفرة العقار الصناعي والفلاحي.

وأكد الوالي أن مجموع هذه المقومات يمثل فرصة ثمينة ومواتية للمستثمرين ورجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. للإقبال على المنطقة واكتشافها والاستثمار فيها بما يحقق المنفعة المشتركة.

من جانبها، أبدت سعادة سفيرة دولة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، خلال محادثاتها مع الوالي. إعجابها الكبير بالمؤهلات والمقومات التنموية والاقتصادية التي تتوفر عليها ولاية البيّض في جميع المجالات التي تم استعراضها.

بعد مراسم الاستقبال قامت سعادة السفيرة بعقد لقاء مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة والغرفة الفلاحية بولاية البيّض بحضور رئيس الديوان. مدير الفلاحة ، مدير السياحة ، مدير التجارة اين تم تناول فرص الاستثمار والشراكة بالولاية.

للاشارة فقد قامت السفيرة في وقت سابق بزيارة عدد من المعالم السياحية والتاريخية. والمعالم التي تعتبر عينة من المقومات الهائلة التي تزخر بها ولايتنا في المجال السياحي.

