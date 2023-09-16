والي البيض يستقبل وزير البيئة والتغيير المناخي القطري

اجتمع والي ولاية البيض بلعريبي نور الدين، اليوم، مع وزير البيئة والتغير المناخي القطري الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني.

وذلك خلال الزيارة التي يقوم والي بها هذا الأخير الى الجزائر، هذا وأشاد والي البيض خلال الاجتماع الذي حضره عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر، بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية وإكثار الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض.

من جانب اخر، قام وزير البيئة والتغير المناخي القطري بزيارة تفقدية للمركز القطري لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض الجزائرية. للوقوف على مستجدات المراحل النهائية من المشروع الذي أنشأته الوزارة للحفاظ على الحياة الفطرية بكافة أشكالها.