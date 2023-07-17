والي البيض يكرّم الـ 10 الأوائل الناجحين بالولاية في الباك برحلة إلى تركيا

قرر والي ولاية البيض فريد محمدي منح رحلات سياحية إلى دولة تركيا للتلاميذ الـ 10 الأوائل الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. وجاء هذا تكريما لنجاحهم الدراسي.

وحسب مدير التربية لولاية البيض حصريا للنهار والي ولاية البيض يكرّم التلاميذ 10 الأوائل الناجحين في شهادة البكالوريا برحلة سياحية إلى دولة تركيا.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2023.

وحسب بيان ذات الوزارة بلغت نسبة النجاح في البكالوريا لدورة جوان 2023 هي 50.63 بالمائة. كما اكد علد الحكيم بلعابد أن معدل النجاح في لهذه السنة هو 10/ 20 فما فوق.

وأوضح بلعابد أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أويفوق 18 من 20 بلغ 1415 تلميذ، والناجحين بتقدير جيد جيد بلغ 16671.