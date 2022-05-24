والي البيض يمنح مليار و500 مليون سنتيم لمولودية البيض عقب تحقيقه للصعود للمحترف الأول
خصص والي ولاية البيض مبلغ مليار و500 مليون كمكافأة مالية لمولودية البيض عقب تحقيقه للصعود للمحترف الأول ورحلة سياحية لشرم الشيخ بدولة مصر الشقيقة.
وخلال حفل أقيم على شرف الفريق أعلم والي البيض نادي مولودية البيض بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتكريم النادي بالصنوبر البحري في العاصمة يوم السبت المقبل.
كان ذلك خلال كلمته التي القاها على هامش مأدبة عشاء نظمت بإقامة الولاية على شرف فريق مولودية البيض بعد تحقيقه الصعود للمحترف الأول لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه سنة 1936.
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هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الإثنين مولودية البيض واتحاد خنشلة عقب تحقيقهما الصعود للرابطة المُحترفة.
حيث نشر الرجل الأول في الدولة الجزائرية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما قال رئيس الجمهورية:”مبروك الصعود لاتحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي”.
قبل أن يُضيف:”مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره خلال البطولة القادمة، وتحقيق المزيد”.
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فاز اليوم السبت. مولودية البيض ضد مولودية سعيدة. برسم الجولة الأخيرة من القسم الوطني الثاني مجموعة وسط غرب.
وبهذا الفوز، رسم فريق مولودية البيض صعوده رسميا، للقسم المحترف الأول لأول مرة في تاريخه، بعد تصدر مولودية البيض، مجموعته القسم الثاني وسط غرب.
وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني، شباب عين تيموشنت، التي تعادلت في ميدان اتحاد بلعباس.
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حقق اليوم السبت. فريق إتحاد خنشلة الصعود رسميا للقسم المحترف الأول. بعد تصدره مجموعته القسم الثاني وسط شرق.
وتعادل فريق إتحاد خنشلة، مع مستظيفه حمراء عنابة بثنائية في كل شبكة، ليصعد إتحاد خنشلة رسميا للمحترف الأول، لأول مرة بتاريخه منذ 46 سنة.
وللإشارة، تصدر إتحاد خنشلة، مجموعة القسم الثاني، وسط شرق، بـ67 نقطة من أصل 30 مباراة في الموسم الرياضي2021-2022.