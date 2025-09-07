والي الجزائر يستقبل رؤساء حكومات الأقاليم المحلية لدول إفريقية

استقبل والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وفدا يضم رؤساء حكومات الأقاليم المحلية لجنوب إفريقيا، كينيا ونيجيريا المشاركين في معرض التجارة البينية الإفريقية.بحسب ما أورده بيان مصالح الولاية.

في كلمة له خلال هذا اللقاء الذي جرى مساء أمس السبت، أكد رابحي أن الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية التي تحتضنها الجزائر منذ الخميس الماضي، ” ليس مجرد تظاهرة اقتصادية بل تجسيد للوعي الجماعي لبناء قارة متكاملة وفاعلة”، مثلما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشار إلى أن ولاية الجزائر، ومن خلال موقعها وإمكانياتها، تشكل “فضاء مفتوحا للاستثمار والشراكة”، باعتبارها “بوابة إفريقيا المطلة على المتوسط والتي تطمح لأن تكون مركزا متقدما بين عواصم القارة الإفريقية”.

وقام رابحي باستعراض أهم معالم الرؤية الإستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة لآفاق 2040 والتي تعتمد على أربع مخططات: الأبيض، الأزرق الأخضر والأصفر، مع عرض فيديو يتضمن لمحة شاملة عن هذه النظرة المستقبلية الطموحة.

من جهته، أشاد حاكم ولاية كروس ريفر، بنيجيريا، بالمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية، داعيا إلى “ضرورة العمل على إثراء مختلف المجالات، من خلال إبرام مذكرات تفاهم بين بلدان القارة الإفريقية”، فيما أشار حاكم بونقوما كونتي، بكينيا، إلى “أهمية الاستثمارات في مجال الاقتصاد وضرورة التعاون بين بلدان إفريقيا”.

واختتم اللقاء بتقديم هدايا تذكارية إلى الوفد الإفريقي، تقديرا لهم على “المشاركة الفاعلة في هذا المحفل القاري المهم”، ليتوجه الوفد بعدها إلى الشرفة المطلة على الواجهة البحرية للعاصمة، أين اطلعوا على مشاهد حية لمعالم الانفتاح على البحر التي تشهدها ولاية الجزائر.

يذكر أن فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية متواصلة بالجزائر إلى غاية الأربعاء المقبل.