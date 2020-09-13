والي الجزائر يقف على تطبيق الإجراءات الوقائية في امتحانات “الباك”

أشرف اليوم الأحد، والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، على إنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا من متوسطة شويطر محمد بالأبيار.

وحسب بيان للولاية، وقف الوالي على مدى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي لحماية الطلبة والأسرة التربوية التي تسهر على سير امتحانات شهادة البكالوريا.

كما تفقد شرفة، قاعة العزل الخاصة بالمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والقاعة المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة، ومدى توفر المستلزمات والوسائل المادية والبشرية بالمركز.

للغشارة، وبتوجيه من والي العاصمة، تكفلت الولاية من ميزانيتها في توفير كل الوسائل والمستلزمات لتطبيق البروتوكول الصحي، حيث تم توفير 5200 رزمة ماء معدني و85855 قناع واقي.

بالإضافة إلى 200 بدلة طبية، و800 لتر صابون سائل، و945 لتر من موادالتنظيف وماء جافيل.

وسخرت الولاية 100 سيارة للتكفل بعملية نقل المواضيع، وأوراق الإجابات ونقل الطعام، بالإضافة إلى 5 حافلات لنقل الملاحظين.

كما تكفلت الولاية أيضا من خلال مؤسسة تسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة، وديوان حظائر الرياضة والتسلية، بتحضير 37739 وجبة غذائية.

وجهزت جميع مراكز إجراء الامتحانات بالمستلزمات الصحية اللازمة من مواد التعقيم، والكمامات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل مراكز إجراء الامتحانات، مع القيام بعملية التعقيم الدوري للمركز و ضمان التباعد الجسدي.

كما تم تخصيص مسار للسير بهذه المراكز، ينظم حركة المترشحين وتوزيعهم بساحة المركز وهذا حفاظا على صحة الجميع.

ولمحاربة الغش في الامتحان تم تجهيز المؤسسات بأجهزة كشف المعادن، حيث تم إخضاع المترشحين عند الدخول للمؤسسات إلى التفتيش بشكل فردي، باستعمال الأداة الخاصة.

بالإضافة إلى تخصيص قاعة للعلاج أطباء ومختصين نفسانيين، لمرافقة التلاميذ صحيا ونفسيا في هذا الامتحان.

وفي الأخير، أشرف الوالي على عملية فتح مواضيع مادة اللغة العربية شعبة علوم تجريبية، كما دعا الطلبة بعدم التسرع في الإجابة والتركيز الجيد وتمنى لكل المترشحين النجاح والتوفيق والحظ الموفق.

للتذكير فإن العدد الإجمالي لمراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا بولاية الجزائر هو 175 مركز والعدد الكلي للمترشحين هو 57213 مترشح موزعين كما يلي :

عدد المتمدرسين بالمدارس العمومية “37247”، وعدد المتمدرسين بالمدارس الخاصة “10070”، وعدد المترشحين الأحرار “17898”، وعدد المترشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة “41”، وعدد المترشحين بمؤسسات إعادة التربية “69”.