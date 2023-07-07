والي الجزائر يهنئ شباب بلوزداد بتحقيق لقب البطولة

هنّأ والي الجزائر محمد عبد النور رابحي فريق شباب بلوزداد بعد التتويج المبكّر بلقب البطولة الوطنية في الموسم الحالي.

وتقدّم رابحي بأصدق عبارات التهنئة لأسرة النادي العاصمي التي يترأسها مهدي رابحي بعد المشوار الرائع.

وتوج شباب بلوزداد، باللقب الرابع تواليا والعاشر في تاريخ النادي، كما أمتع الفريق اليوم في مباراة اتحاد العاصمة التي فاز بها رفقاء المهاجم بلخير بثلاثية مقابل واحد ضمن الجولة 28 من المنافسة المحلية.

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