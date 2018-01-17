والي الجلفة غاضب من ممارسات الأميار

أعرب والي ولاية الجلفة عن غضبه من ممارسات المنتخبين الذين يخدمون مصالحهم الشخصية والضيقة مبديا رفضه القاطع لذلك.

وأشار الوالي خلال مداخلته في إفتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، على وجوب إعتماد سياسة تشاركية.

وأكد الوالي أن هذه السياسة أصبحت حتيمة دستورية ينبغي تكريسها عمليا بتحمل المسؤوليات والخيارات من أجل نظرة مستقبلية.

وشدد المسؤول التنفيذي الأول، أن القانون سيطبق على كل من يخالف قرار السلطات الولائية في حالة وجود فساد.

ودعا الوالي المنتخبين للعهدة الحالية بالتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين مع الوحدة والتآزر خدمة لمواطني الولاية.