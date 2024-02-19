والي الجلفة يستقبل مستثمرين أجانب لدراسة إمكانية تجسيد مشاريع استثمارية صناعية

قام صباح اليوم الاثنين عمار علي بن ساعد، والي ولاية الجلفة، بإستقبال مجموعة من المستثمرين الاجانب بالجزائر. لدراسة إمكانية تجسيد مشاريع استثمارية صناعية متنوعة بولاية الجلفة. مما سيساهم بشكل كبير بخلق مناصب شغل و امتصاص البطالة على مستوى الولاية.

ويأتي هذا في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص مرافقة المستثمرين. وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية قصد دخول مشاريعهم حيز الاستغلال في أقرب الآجال.

وأكد الوالي بدوره على المرافقة الدائمة واللامشروطة لهذه المشاريع. من خلال منح الرخص الإدارية مع رفع كافة الانشغالات. التي من شأنها التأثير على إنجاز المشاريع الاستثمارية بالولاية.