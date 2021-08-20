والي الجلفة يمدد الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بداية من اليوم

قرر والي ولاية الجلفة دومبي الجيلالي تمديد تدابير الحجر المنزلي الجزئي لمدة 10 أيام إبتداء من اليوم الجمعة 20 أوت. وحسب مصالح الولاية فإنه سيتم تطبيق الحجر بداية من الساعة 20:00 مساءً إلىغاية 06:00 صباحا من اليوم الموالي.

واوضحت ذات المصالح ان القرار جاء بسبب الوضعية الوبائية التي تعرفها الولاية. هذا وإستثنى القرار أصحاب التراخيص الإستثنائية بالإضافة إلى الحالات العلاجية وكذا الناقلين للواد الحيوية

كما إستثنى القرار مصالح البلدية االمكلفة بالنظافة وأيضا مؤسسة سونلغاز الاعوان المكلفين بالمداومة رفقة اعوان الجزائلرية للمياه وكذا الديوان الوطني للتطهير. وذكرت مصالح الولاية كافة المواطنين على مستوى بلديات الولاية إلتزام وإحترام التذدابيرالوقائية مع والإقبال على التلقيح.