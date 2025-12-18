والي الشلف ابراهيم غميرد يقوم بزيارة تحفيزية لفريق أولمبي الشلف

زار والي ولاية الشلف، ابراهيم غميرد، سهرة أمس الأربعاء، فريق أولمبي الشلف، خلال حصتهم التدريبية الأخيرة.

وكان الوالي ابراهيم غميرد، مرفوقا في هذه الزيارة، بكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي بوزيان ابراهيم، ومدير الشباب والرياضة طواهرية العربي.

واستغل الوالي ابراهيم غميرد، ومرافقيه، هذه الزيارة، من أجل تحفيز، وتشجيع تعداد فريق أولمبي الشلف، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وفي ختام هذه الزيارة، حرص والي ولاية الشلف، ابراهيم غميرد، على أخذ صورة تذكارية مع كل تعداد الفريق، ومختلف الأطقم.

وجاءت هذه الزيارة التحفيزية، عشية المباراة التي ستجمع فريق أولمبي الشلف، بمولودية وهران، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ13 من البطولة المحترفة.