والي الشلف للنهار: التكفل بضحايا الفيضانات.. والفصل في ملفات القاطنين بمحاذاة الأودية قريبا

قال لخضر سداس والي ولاية الشلف، أن الفيضانات التي ضربت الولائية كانت فجائية، وتسببت في وفاة 7 أشخاص وفقدان 3 آخرين.

وأضاف والي الشلف في إتصال بالنهار، أن رئيس الجمهورية إتصل به شخصيا لتقديم التعازي لكل ضحايا فيضانات وادي مكناسة.

وكشف الوالي، أنه سيتم التكفل بكل عائلات الضحايا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأوضح الوالي، أنه سيتم مساء اليوم دفن ضحايا الفيضانات ببلدية اولاد بن عبد القادر بحضور وزيرة التضامن.

وكشف أنه سيتم خلال هذا الأسبوع التنقل رفقة المدراء لعين المكان لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث حوادث مماثلة.

وأعلن سداس، أن هناك عائلات تسكن بمحاذاة الوادي وسيتم الفصل في ملفهم قريبا بالنظر إلى الخطر المحدق بهم.