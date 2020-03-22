والي الشلف: لم نسجل أية إصابة بفيروس كورونا لحد الساعة

أكد والي الشلف، اليوم الاحد، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس إلى حد الساعة.

وفي كلمة وجهها الى مواطني الشلف، قال الوالي ان بلادنا تمر بِلاَدُنَا عَلَى غِرَارِ كُلْ دُوَلْ العالم بمرحلة حرجة وجد حساسة، بسبب تفشي فيروس كورونا الفتاك وانتشاره السريع وتنقله من ولاية إلى أخرى، رغم التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات منذ ظهوره.

وأكد الوالي أن الجميع مجند للعمل على قدم وساق من أجل محاصرة هذا الوباء.

وشدد الوالي على الالتزام بقواعد الوقاية، بتجنب التجمعات والبقاء في البيوت وعدم الخروج و التنقل إلا للضرورة القصوى.

كما دعا الى العمل على النظافة الدائمة والـمستمرة للمحيط بصفة عامة، و للذات بصفة خاصة، مع تعقيم المنازل و الأماكن العمومية و التقيد بالتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات العليا للبلاد .

وذكر الوالي بأن الأمر لحد الساعة تحت السيطرة، داعيا الى عدم التهويل والتهوين من حساسية الوضع و خطورته .

من جهة أخرى، اكد الوالي الالتزام بتوفير كل ضروريات الحياة، من مواد غذائية ومختلف الخدمات الضرورية عبر كامل إقليم الولاية.

واغتنم الفرصة لدعوة الجميع للانخراط في العملية من خيرين و متعاملين و جمعيات وممثلي المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مجالات التوعية والتحسيس و التدخل بكافة الوسائل المتاحة عمومية كانت أو خاصة لـمواجهة هذا الوباء.