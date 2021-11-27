والي الشلف يؤدي واجبه الإنتخابي ويدعو المواطنين للمشاركة في الإنتخابات بقوة

حث والي الشلف لخضر سداس المواطنين والمواطنات على المشاركة بقوة في الإنتخابات المحلية التي تُجرى اليوم السبت.

وقام والي الشلف بواجبه الإنتخابي صبيحة اليوم السبت بمركز متوسطة السلام. كما أبدى الوالي ارتياحه لظروف التنظيم التي وصفها بالمحكمة والجيدة من قبل القائمين على المركز.

وفي تصريح له على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي، حث الوالي جميع المواطنين على الخروج والمشاركة بقوة في الإنتخابات. كما أن الإنتخاب يمكنهم من إختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والولائية من أجل إنجاح هذا العرس الإنتخابي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بولاية الشلف تقدر 7525495 ناخب وناخبة. موزعين على 380 مركز إنتخابي و 1918 مكتب إنتخابي بزيادة مركزين و 4 مكاتب جديدة.

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كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن النسبة الأولية للتصويت خلال الإنتخابات المحلية والولائية. إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.

وأضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98 بالمائة.

وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني خلال إنتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية 3.90 بالمائة.

وقال شرفي، أن نسبة التصويت في الإنتخابات الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية. لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور إلى القوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات

كما تم منذ قليل إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ 1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

وأضاف شرفي، أن عدد مراكز ومكاتب التصويت بلغ 13 الف و326 مكتبا عبر 58 ولاية. كما بلغ عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية 24891 مقعدا. أما عدد المقاعد الولائية فبلغ 2350 مقعد.

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