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والي الشلف يتكفل بعائلة من ذوي الإحتياجات الخاصة

أخبار الجزائر
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والي الشلف يتكفل بعائلة من ذوي الإحتياجات الخاصة
بقلم نسرين محفوف

أعلن والي الشلف، مصطفى صادق، تكفله بعائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقطن بحي الشقة، بلدية الشلف.

وحسب موقع ولاية الشلف، يأتي هذا إطار التكفل بالفئات الإجتماعية الهشة، ونشاط الجمعية الخيرية لولاية الشلف.
وتتكون عائلة كروشي، من الأم القائمة على ثلاثة أولاد، والخال، ذوي إعاقة ذهنية وجسدية.
وقد تنقل الوالي، ليلة الخميس، مرفوقا بمدير النشاط الإجتماعي والمدير الجهوي لقطاع التضامن إلى مقر سكن العائلة.
كما تم تقديم الإعانات والمواد الضرورية، لتحسين الوضع المعيشي للعائلة، مؤكدا على مواصلة مد العائلة بهذه المستلزمات الضرورية.


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