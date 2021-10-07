والي الشلف يعاين سير أشغال إنجاز  3 مشاريع تنموية

عاين اليوم، والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.

وشدد ذات المسؤول الذي رافقه في هذه الخرجة الميدانية كل من رئيس دائرة الشلف وممثل المصالح التقنية. وأصحاب المقاولات المكلفة بالإنجاز. على ضرورة إستلام هذه المشاريع التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر في الآجال المحددة. مع الإلتزام بالمعايير المتفق عليها في عملية الإنجاز.