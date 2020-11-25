والي الشلف يعزي في وفاة تلميذة إثر سكتة قلبية أثناء الدراسة

قدم والي ولاية الشلف تعازيه، على إثر وفاة تلميذة، إثر سكتة قلبية أثناء الدراسة، بثانوية الإخوة بلغالي في أولاد عباس.

وجاء في تعزية والي الشلف “بقلوب عامرة بالإيمان، ونفوس راضية بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة الطالبة رحماني رزيقة”.

وحسب التعزية التي قدمها الوالي، توفيت التلميذة رحماني رزيقة بثانوية الإخوة بلغالي بأولاد عباس على إثر سكتة قلبية أثناء الدراسة.

وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، أعرب والي ولاية الشلف عن خالص التعازي القلبية لكل العائلة الكريمة والأسرة التربوية، في وفاة التلميذة.

ودعا الوالي المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته، وأن يعين أهلها على تجاوز آثار هذه المحنة الأليمة.