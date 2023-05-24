والي الشلف يقوم بزيارة تحفيزية للاعبين قبل مواجهة الساورة

قام والي الشلف عطاء الله مولاتي بزيارة تحفيزية للاعبي الأولمبي على هامش الحصة التدريبة اليوم استعداد لمواجهة شبيبة الساورة.

وأكّد والي الشلف خلال زيارته أنه سخّر كل الإمكانيات من الحافلات لنقل الأنصار لمدينة وهران لمناصرة الفريق الشلفي خلال المباراة المقبلة.

وحضر الحصة التدريبية كذلك، كل من مدير الشباب والرياضة ومدير الإدارة المحلية إلى جانب مدير النقل ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

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