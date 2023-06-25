والي الشلف يكرم رئيس الفريق بعد الفوز بكأس الجمهورية

كرم والي الشلف مولاتي عطا الله رئيس أولمبي الشلف عبد القادر وهاب بعد قيادته فريق للفوز بكأس الجمهورية.

كما أشاد والي الشلف بالتضحيات الكبيرة لرئيس “لايصو” و اللاعبين وحتى المتعاملين الاقتصاديين الذي وقفوا إلى جانب الفريق في الظروف الصعبة.

وثمن الوالي مولاتي مجهودات اللاعبين الذين قدموا ما عليهم طيلة المشوار الكروي هذا الموسم رغم غياب عدد من المؤهلات.

وقال مولاتي عطا الله في تصريح له اليوم الأحد “فرحة كبيرة وعودة موفقة لأولمبي الشلف، أجمل هدية بالنسبة لأبناء مدينة الشلف التتويج بالكأس. نحن دائما مرافقين لهذا الفريق وللفرق الأخرى والصاعدة”.

كما ختم “سنهتم بشكل أكبر لرياضة كرة القدم وللفريق وحتى الفرق الصغرى في المدينة”.

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