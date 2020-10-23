والي الشلف يكرّم أعضاء الأسرة الإعلامية ويعد بتحسين ظروفهم المهنية

أشرف اليوم والي الشلف لخضر سداس على حفل تكريم أعضاء الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وخلال مراسيم الحفل إستمع الوالي إلى تدخلات كل من ممثل الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين.

و كذا منسق نقابة الصحفيين المنظوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين والمنتدى الوطني الإعلامي الجزائري.

في ذات السياق أكد والي الشلف بأن الإعلام شريك أساسي في النهوض بالتنمية المحلية و تنوير الرأي العام.

كما وعد بالعمل في إتجاه التكفل بإنشغالات الصحفيين والمراسلين وتحسين ظروفهم المهنية من خلال نقلهم إلى مقر جديد.

والذي يتسع لكل ممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية فضلا عن تسهيل مهمتهم في الوصول إلى المعلومة.