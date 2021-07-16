والي الشلف ينهي مهام الأمين العام لبلدية أولاد بن عبد القادر

أفادت اليوم، مصادر محلية متطابقة النهار أونلاين، بأن والي الشلف لخضر سداس، قد أصدر تعليمة خلال الساعات الأخيرة تتضمن إنهاء أمين عام بلدية أولاد بن عبد القادر لأسباب تتعلق بالتسيير وتأدية المهام.

وحسب المصادر التي نقلت الخبر، فإن الأمين العام المنتهية مهامه قد شغل هذا المنصب منذ ما يقارب 3 عقود، في إنتظار إستكمال إجراءات قرار إنهاء المهام بصفة رسمية من قبل الجهة التي لها سلطة التعين.