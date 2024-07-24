والي الطارف: نتوقع إنتاج 4.5 ملايين قنطار من الطماطم هذا الموسم

قال والي الطارف محمد مزيان، أنه من المتوقع بلوغ 4.5 ملايين قنطار هذا الموسم. مشيرا إلى أنّ المساحة المغروسة من الطماطم الصناعية قدّرت بـ 4587 هكتارا بمردود بلغ تسعمئة قنطار إلى حدّ الآن.

وأشار والي الطارف، على هامش افتتاحه العيد الخامس للطماطم بوحدة التحويل في دائرة بن مهيدي بالطارف. نوّه مزيان إلى تحقيق بعض المنتجين مردودا بـ 1500 قنطار على مستوى بلدية مختار شبيطة غربي الولاية. مشيرا إلى أن جميع الظروف ساعدت على تحقيق نتيجة إيجابية لاسيما منح رخص حفر الآبار. وتعميم الري بالتقطير بنسبة 100 و”مكننة” المسار التقني لإنتاج الطماطم الصناعية وعصرنته.

من جهته قال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي، أنّ ولاية الطارف بدأت السنوات الأخيرة تستعيد مكانة شعبة الطماطم. بفضل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لصالح الفلاحين من دعم مادي ومتابعة تقنية. ومرافقة ميدانية للرفع من الإنتاج لدعم الصناعة التحويلية واكتساح السوق الخارجي.