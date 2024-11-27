والي الطارف يحل بجندوبة التونسية تجسيدا لبرنامج “أفتياس”

حل والي ولاية الطارف بولاية جندوبة التونسية على رأس وفد هام مكوّن من إطارات مركزية عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وإطارات محلية عن ذات الولاية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي الجزائري التونسي بين ولايتي الطارف وجندوبة. تجسيداً لورقة الطريق المنبثقة عن أشغال الدورة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية. المنعقدة بتاريخ 29 و 30 جانفي 2024 بالجزائر العاصمة.

وكان في استقبال الوفد الجزائري والي ولاية جندوبة، مرفوقا بالإطارات على مستوى المعبر الحدودي البري ملولة.

وحسب البيان نفسه، تندرج هذه الزيارة أيضا تجسيدا لبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “أفتياس” الذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.

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