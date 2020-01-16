والي الطارف يقيل مدير حديقة الحيوانات برابطية في القالة

اقدم والي الطارف بن عرعار حرفوش على إقالة مدير حديقة الحيوانات برابطية بالقالة صالح شيراز على خلفية الاوضاع المتردية التي آلت اليها الحديقة.

وجاء هذا القرار عقب تردي الامور بالحديقة منذ فترة وما ترتب عنه من احتجاجات العمال الدورية لعدم تلقيهم اجورهم بشكل منتظم.

وكون الحساب البنكي مجمد نتيجة عدم تحديد الصيغة القانونية للحديقة التي لا تتبع اي جهة لحد الان.

اين تتدخل فيها كل من الولاية ووزارة الفلاحة وتحديدا محافظة الغابات كما تعاني الحديقة نفوق حيواناتها النادرة بسبب الجوع وانقطاع الكهرباء.

الامر الذي ادى الى عزوف المواطنين والسواح وانخفاض المداخيل، كما اشتكى تجار الحظيرة مرارا من سلوكات المدير المقال.