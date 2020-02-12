والي العاصمة: أرفض الاكتظاظ في الأقسام وسأحرص على أريحية التلاميذ

تفقد والي العاصمة يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، مشروع انجاز متوسطة لالة خديجة ببلدية بولوغين.

وقال شرفة، أنه سيشرف هذه السنة على الدخول المدرسي.

مضيفا “سأحرص على أريحية التلاميذ والأولياء أرفض الاكتظاظ والأقسام غير المهيئة لاستقبال التلاميذ وكل ما يمنع تلاميذنا من الدراسة”.

كما شدد الوالي على الإنتهاء من أشغال هذا المشروع في ظرف 5 أشهر، مشيرا أن اليد العاملة متوفرة.

وفي نفس السياق، تفقد الوالي مشروع انجاز مجمع مدرسي “فريدة سحنون” ببلدية واد قريش بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي.

وقال شرفة، نحن بحاجة إلى هذا المشروع ونريد استلامه نهاية جوان 2020،وأرفض استلام أي مشروع مدرسي دون مطاعم أو تدفئة.