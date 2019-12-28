والي العاصمة: إنشاء 5 غابات ترفيهية آفاق 2020 وخلق مساحات خضراء بالأحياء السكنية

كشف والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عن تسطير برنامج، لإنشاء 5 غابات ترفيهية آفاق 2020، وخلق مساحات خضراء في الأحياء السكنية، وإعادة تهيئة الحدائق العمومية.

وسيتم تجسيد البرنامج، بالتنسيق مع محافظة الغابات، ومديرية الغابات بالعاصمة، وهذا بتمويل ميزانية الولاية.

وأضاف “لاحظنا في العاصمة نقصا وعجزا على مستوى الأحياء السكنية، وسطرنا برنامجا خاصا لمجابهة ذلك”.

وأورد “الاعتمادات المالية متوفرة من اجل اقتناء الشجيرات ووضعها تحت تصرف السكان لغرسها”.

للإشارة، سيشرف والي العاصمة على عملية غرس ازيد من الف شجرة، في حديقة دنيا بارك، في إطار الحملة التحسيسية “محيطي اخضر”، التي تشرف عليها مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر.

وفي هذا الشأن، أكد المدير العام للغابات، أنه في إطار مشروع غرس 43 مليون شجرة عبر الوطن، تم غرس مليوني شجرة لحد الان، حيث نالت سيدي بلعباس الحصة الاكبر بحوالي 360الف شجرة.