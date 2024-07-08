والي العاصمة.. الإسراع في إنجاز الطريق الولائي 111 الرابط بين بابا حسن وسحاولة

قام والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، صباح اليوم الإثنين، بالوقوف على أشغال إنجاز مسبح نصف أولمبي على مستوى بلدية بابا حسن. حيث عاين الأشغال واستمع إلى عرض مفصل من طرف الشركة المنجزة.

وخلال الزيارة أمر الوالي بضرورة التعجيل في إنجاز المشروع والإنتهاء من الأشغال وفق الآجال المحددة للمشروع. بالغضافة كذلك إلى تهيئة وتزيين المحيط الخارجي للمسبح. والعمل على اعطاء طابع متناسق وواجهة عصرية للمسبح والقاعة الرياضية، ناهيك عن خلق فضاءات للتسلية والترفيه بالقرب من المسبح، والتكفل العاجل بكافة الصعوبات التي تعرقل السير الحسن للمشروع.

وانتقل الوالي بعدها إلى معاينة مشروع الطريق الولائي 111 الرابط بين كل من بابا حسن وسحاولة. حيث سيساعد هذا المشروع بنسبة كبيرة من تخفيف الانسيابية المرورية ومعالجة الضغط المروري بالمنطقة. أين شدّد الوالي على ضرورة تكملة أشغال إنجاز ووضع قنوات الصرف الصحي من طرف مديرية الموارد المائية، والإسراع في الإنتهاء من الأشغال الموكلة إلى مديرية الأشغال العمومية، العمل وفق نظام 3*8، تقليص آجال إنجاز المشروع.

وفي ختام الزيارة، توجه الوالي إلى معاينة منطقة النشاطات المصغرة ببابا حسن، أين أمر بتسريع وتيرة الإنجاز، وتهيئة منطقة النشاطات في أقرب الآجال.