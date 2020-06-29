والي العاصمة: الإنطلاق في إنجاز سكنات LPA قبل نهاية السنة الجارية

وأوضح شرفة خلال مشاركته اليوم في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للمصادقة على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2020، أن المشاريع الخاصة بسكنات الترقوي المدعم على مستوى الولاية تقدر بـ10 ألاف وحدة سكنية.

وأضاف والي العاصمة، أنه قد تم تحديد كل مواقع السكنات واختيار الأرضيات المستقبلة لها”. في ذات السياق، أشار ذات المتحدث أنه وإلى جانب برامج سكنية أخرى، فإنه سيتم العودة إلى توزيع السكنات الاجتماعية على سكان الولاية.

وذكر الوالي أن تم إلى حد الساعة القضاء على 460 موقعا قصديريا بالولاية مع ترحيل 53 ألف عائلة في كل محاور إعادة الإسكان.

وعن وضعية المدينة القديمة (القصبة) ، قال الوالي إن “وضعها الكارثي يستوجب التدخل لإعادة النظر في النصوص من أجل حماية أرواح القاطنين بها و الحفاظ على هذا الإرث الحضاري المصنف” ، ومن جهة أخرى “اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها”.

وربط شرفة تحقيق البرنامج الاسكاني بالعاصمة بمدى تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة آفاق 2035 وأن ذلك “لن يتحقق إلا بمرافقة مختلف الدوائر القطاعية والجماعات المحلية” ، خاصة وأن مخطط عمل الولاية –يقول- يتمحور حول عمليات لها “طابع استعجالي في المدى القصير و المدى المتوسط”.