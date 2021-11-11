والي العاصمة الجديد في أسطر

عيّن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه طبقا للمادتين 91 الفقرة 7 و 92 الفقرة 10 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية. عين الرئيس تبون، أحمد معبد واليًا للعاصمة خلفا ليوسف شرفة الذي عين وزيرا للعمل.

وكان والي العاصمة الجديد، قد عين، من قبل رئيس الجمهورية شهر أوت الماضي واليا لولاية تيبازة، كما سبق له وأن شغل نفس المنصب بولايات بجاية، جيجل، مستغانم، والطارف.

كما تقلد الوالي الجديد عدة مناصب، بحيث كلف سابقا بتسيير شؤون الولاية المنتدبة حسين داي كوالي منتدب بالجزائر العاصمة.