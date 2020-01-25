والي العاصمة الجديد في أسطر

عيّن مساء اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوسف شرفة على رأس ولاية الجزائر خلفا لـ عبد الخالق صيودة.

وجاء هذا التعيين عقب الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين حيث أنهي مهام 22 وااليا وواليا منتدبا.

وتقلد الوافد الجديد على رأس ولاية الجزائر عدة مناصب في الدولة منها منصب وزير السكن والعمران والمدينة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما شغل يوسف شرفة منصب والي ولاية الاغواط وذلك من سنة 2010 إلى غاية سنة 2015

ثم عيّن واليا لولاية عنابة منذ سنة 2015 إلى غاية تقلده منصب الوزارة.

كما كان يشغل منصب أمين عام ولاية سوق أهراس وكذا أمين عام ولاية باتنة في الفترة الممتدة مابين 2005 و2010.