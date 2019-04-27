والي العاصمة الجديد يُهنىء “السياربي”

هنأ الوالي الجديد للعاصمة، عبد الخالق صيودة، نادي شباب بلوزداد بعد تأهله المُستحق لنهائي كأس الجمهورية على حساب “شباب قسنطينة”.

ونشر الحساب الرسمي للولاية رقم 16 على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، رسالة إشادة بـ”السياربي” نظير تواجدها الـ11 في نهائي الكأس.

وجاءت الرسالة كالتالي :”إنه لمن دواعي سروري أن أعرب لكم، عن خالص تقديري وإعترافي لجميع مُنتسبي الشباب الرياضي لبلوزداد”.

“من لاعبين وإدارة ومناصرين بمُناسبة تأهلكم الى نهائي كأس الجمهورية، بكل جدارة، مؤكدا لكم دعمي لحصد المزيد من الإنتصارات والألقاب”.

“تمنياتي لفريق شباب بلوزداد كل التوفيق والنجاح في جميع المواسم المُقبلة إن شاء الله”.