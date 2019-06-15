والي العاصمة السابق زوخ أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا غدا الأحد

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"ريما أڨني طراز "ابنة ايفليسن بدائرة تيقزيرت، صاحبة سبع سنوات، شاءت الأقدار أن تصاب منذ ولادتها بشلل دماغي مخلفا لها إعاقة جسدية على مستوى رجليها.
ما…
أسفر حادث مرور وقع اليوم السبت في حدود الساعة 7:46 صباحا بولاية الشلف إلى إصابة 6 جرحى بإصابات متفاوتة
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث…
أكد عبد الرشيد طبي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، اليوم السبت، أنّ المسؤولية تكليف وتشريف.
وثمّن طبي على هامش استلام مهامه، الجهود التي قدمها الرئيس الأول للمحكمة…
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