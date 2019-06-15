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والي العاصمة السابق زوخ أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا غدا الأحد

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والي العاصمة السابق زوخ أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا غدا الأحد
بقلم أسماء.ع

يمثل، والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، غدا الأحد، أمام قاضي التحقيق، في المحكمة العليا.


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