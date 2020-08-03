والي العاصمة :”تتويج شباب بلوزداد باللقب مُستحق”

هنأ والي العاصمة، يوسف شرفة، نادي شباب بلوزداد، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة الوطنية لسابع مرة في تاريخه الكبير.

وبعث الرجل الأول في ولاية الجزائر، رسالة للرئيس المدير العام للسياربي، شرف الدين عمارة، بمناسبة الإنجاز المُحقق من أشباله.

وكتب الوالي قائلا :”أتوجه لكم بأصدق عبارات التهاني وأحرها بمناسبة هذا الإنجاز المُشرف والفوز المُستحق”.

وأضاف :”التتويج يعد مكسبا مُستحقا لفريقكم، والذي كان جديرا بهذا اللقب الثمين، والذي جاء بفضل مُساندة الجميع من لاعبين، إدارة وأنصار أوفياء”.

وختم :”أؤكد لكم دعمنا لمواصلة مسيرتكم الرياضية، نحو مزيد من الإنجازات والألقاب”.