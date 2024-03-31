والي العاصمة: تجهيز الشواطئ والمسابح تحسبا لموسم الإصطياف

قام صباح اليوم الأحد، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل ميدانية لتفقد عدد من المسابح والشواطئ المتواجدة بالجهة الشرقية لإقليم الولاية.

واستهلت الزيارة بمعاينة عدد من المسابح التي من شأنها أن تقدم مختلف الخدمات للشباب والأطفال. خاصة وأنها متواجدة بالقرب من مقر سكناهم، حيث توجه الوالي أولا إلى المسبح الأولمبي ببلدية الرويبة. أين تفقد وعاين المشروع، خاصة وان هذا المسبح كان متوقفا منذ سنوات. وتم رفع كافة العراقيل وإعادة بعثه من جديد. حيث أمر بتدعيم ورشات العمل، والعمل بنظام 3×8. مضاعفة الوسائل المادية والموارد البشرية. وضرورة تسليم المشروع قبل حلول موسم الإصطياف.

ليتنقل بعدها الوالي لمعاينة المسبح المتواجد بمنطقة “سركوف” بعين طاية. أين شدّد على إنجاز أرضية ملعب جواري بمحاذاة المسبح. ربط المسبح بجميع الشبكات اللازمة، والعمل على تسليم المشروع قبل حلول موسم الاصطياف.

هذا وعاين الوالي الشرفة المطلة على شاطئ “سركوف”، والتي أسدى تعليمات بتحويلها إلى فضاء للنزهة والترفيه خاص بالعائلات والأطفال والشباب. مع توفير موقف لركن السيارات خاص بالمكان، بالإضافة إلى تهيئة وتنظيف المحيط.

كما توجه الوالي خلال ذات الزيارة، لتفقد عدد من الشواطئ للوقوف على مدى جاهزيتها، حيث عاين شاطئي كل من المرسى الشرقية والغربية. أين أعطى تعليمات بالإسراع في تهيئة مراكز الدفع المتواجدة بمدخل مواقف السيارات. وكذا مضاعفة الخرجات الميدانية لمراقبة المطاعم الموجودة على مستوى الشواطئ، وتجديد وإعادة تهيئة واجهات هذه الأخيرة.

في ختام الزيارة، أسدى الوالي تعليمات بضرورة تهيئة الجدار الخارجي لحصن “تامنفوست”، والعناية بمحيطه. كما توجه إلى شاطئ “الأمواج الصغيرة” ببرج البحري، وأمر بتهيئة الطرقات والمداخل المؤدية إليه.

من جهته أمر الوالي ايضا الواليين المنتدبين لكل من المقاطعتين الإداريتين للرويبة والدار البيضاء. بتكثيف الخرجات الميدانية والوقوف شخصيا على التحضيرات الجارية وتجسيد تعليماته المسداة.