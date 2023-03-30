والي العاصمة: تحضيرات خاصة لموسم الإصطياف.. إقتناء أجهزة لذوي الهمم للسباحة

قال والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، أنه ما ميّز التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل هي العملية التضامنية.

وأشار والي العاصمة، أنه تم تخصيص أكثر من 652 مليون دينار حزائري للعائلات المعوزة خلال العملية التضامنية. كما تم تنصيب 36 سوق جواري لضمان تزويد الساكنة بالمواد الأساسية. بالإضافة كذلك إلى

وضع نظام لتوزيع مياه الشرب تقدر بخمسة وعشرون متر مكعب.

وأوضح والي العاصمة، أنه تم تسطير مخطط خاص لضمان النقل وتمديد فترات الخدمة للمترو والترامواي. مشيرا إلى أنه تم إسداء تعليمات لضمان استفادة مواطني العاصمة من خدمات البريدورفع السيولة المالية.

من جهته أكد الوالي في ذات السياق، أن عملية رفع النفايات عرفت ارتفاعا. أين تم تسخير اكثر من الف شاحنة وازيد من الف و 200 حاوية جديدة خاصة مع ارتفاع النفايات خلال رمضان. كما تولي ولاية الجزائر أهمية لتحسين ظروف التمدرس وتوفير أقسام لائقة. والإستفادة من الإطعام المدرسي. حيث تحصي العاصمة 348 مطعم مدرسي.

وفيما يخص موسم الإصطياف، قال والي العاصمة أنها تحصي 71 شاطئ 58 منها مسموحة للسباحة. كما تم تنظيم الخرجات الميدانية لمعاينة الشواطئ وظروف الاستقبال. حيث سيتم إقتناء اجهزة لذوي الهمم تمكنهم من السباحة. بالإضافة كذلك إلى تعزيز حضيرة المسابح الجديدة عددهم 31. أين سيتم استلام ستة منها خلال السداسي الثالث من هذه السنة.