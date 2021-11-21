والي العاصمة: تخصيص غلاف مالي معتبر لتهيئة وتنظيف الأودية

ترأس والي العاصمة أحمد معبد، إجتماعا خصص لدراسة الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية بالولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد حضر الإجتماع الأمين العام، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، مدراء الميزانية والمحاسبة والممتلكات بالنيابة. الأشغال العمومية، الموارد المائية، الصناعة والمدراء العامون لكل من مؤسستي النظافة وجمع النفايات المنزلية NETCOM و EXTRANET. بالإضافة إلى مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير ASROUT، مؤسسة تنمية المساحات الخضراء EDEVAL.

بالمقابل شدّد والي العاصمة خلال مداخلته مع المدراء على ضرورة التكثيف من الخرجات الميدانية والنزول إلى الميدان. بالإضافة إلى البحث عن النقاط السوداء التي تشكل خطرا وتعتبر مصدر أخطار حدوث الفياضانات. مثل الوديان التي هي في حاجة للتهيئة والتنظيف المستمر والدوري.

كما أعلن الوالي عن تخصيص غلاف مالي معتبر لتغطية تكاليف عمليات تهيئة وتنظيف الأودية المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر. ناهيك عن تخصيص فرق مجهزة وتوزيعها على مختلف النقاط السوداء.

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بالصور: أوّل خرجة ميدانية لوالي العاصمة الجديد أحمد معبد

قام والي العاصمة الجديد أحمد معبد وبعد 4 أيام من تنصيبه بخرجة ميدانية عاين فيها عدد من المشاريع عبر إقليم الولاية. حيث تفقد عدد من مشاريع فك الإختناق المروري والنقاط السوداء بالجزائر العاصمة. أين كان مرقوف بمديري الأشغال العمومية والموارد المائية.

وخلال الخرجة التفقدية عاين الوالي أحمد معبد كل من طريق فريفالون ما بين باب الوادي و شوفالي وكذا المنحدرات والدروب، بلدية وادي قريش. بالإضافة إلى النقطة السوداء عند مقطع القناة بطريق 5 جويلية ببلدية دالي ابراهيم. وأيضا أشغال مشروع إنجاز الطريق السريع ما بين 5 جويلية والطريق الإجتنابي الجنوبي بالعاشور والدراية حتى بابا حسن و الطريق الاجتنابي الثاني.

ثم عرّج والي العاصمة إلى سطاولي أين عاين أشغال مشروع إنجاز نفق أرضي باسطاوالي في إطار مشروع تهيئة المداخل و الطرق لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج بالم بيتش و ازور بلاج.

كما كانت لوالي العاصمة الجديد زيارة تفقدية إلى أشغال إنجاز مداخل ملعب الدويرة بمرافقه المتعددة. وكذا في إطار فك الخناق عن مدخل الدويرة والملعب. ومشروع أشغال إنجاز محول على الطريق الاجتنابي الثاني الرابط ما بين بابا حسن الدويرة الخرايسية.

وقام والي العاصمة بزيارة ورشة أشغال النقطة السوداء الطريق الوطني رقم 01 الطريق الجنوبي على مستوى مداخل محطة نقل المسافرين متعددة الأنماط.

أحمد معبد يزور ورشة انجاز المحطة متعددة الأنماط في بئر مراد رايس

وزار والي العاصمة ورشة أشغال إنجاز المحطة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس. ورشة أشغال إنجاز نفق أرضي بالشراقة غرب المحاذي لسوق الفلاح سابقا. كما تفقد ورشة أشغال إنجاز النفق الأرضي بالطريق الولائي رقم 111 الشراقة. وأشغال مشروع إنجاز الرابطة مابين سيدي امبارك ببئر خادم والطريق الجنوبي حي المنظر الجميل القبة والمنشأة الفنية “الجسر”.