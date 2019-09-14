والي العاصمة : “تسجيلات الـ LPA ستفتح قبل نهاية الشهر..وستكون على مستوى البلديات”

صرح والي العاصمة انه تم توزيع حصص سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA على مستوى البلديات حسب عدد السكان.

وأضاف صيودة أن عملية التسجيلات في LPA ستكون قبل نهاية سبتمبر الحالي وعلى مستوى البلديات، وسيتم الانطلاق في الإنجازعن قريب.

كما كشف والي العاصمة ان هناك 7000 سكن من صيغة الترقوي المدعم متوفرة وسيرتفع العدد بعد عملية إحصاء الطلبات.

وفي ذات السياق قال صيودة ان عمليات الترحيل في العاصمة مكنت من إسترجاع اراضي سننجزعليها مشاريع سكنية من صيغة LPA.

وستعطى تعليمات لرؤساء البلديات عن طريق الولاة المنتذبون وحتى للمرقين العقاريين لفتح سجلات مرقمة ومؤشرة لتسجيل كل الطلبات يضيف الوالي.