والي العاصمة : توزيع 10 آلاف سكن جويلية المقبل.. هذه مواقعها

كشف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، أن عملية الترحيل وإعادة الإسكان لم تتوقف بالعاصمة. ومن المنتظر أن يتم تسليم قرابة 10 آلاف وحدة سكنية شهر جويلية المقبل.

وقال والي العاصمة خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” اليوم الإثنين، أن عملية الترحيل وإعادة الإسكان لم تتوقف، أين تم توزيع منذ شهر أكتوبر إلى غاية يومنا هذا 14 ألف وحدة سكنية. منها11 ألف وحدة بصيغة عدل، 3129 بصيغة السكن العمومي الايجاري LPL.

وبخصوص حصة السكنات من برنامج الترحيل الضخم كشف والي العاصمة أنه سيتم توزيع 2200 وحدة سكنية ببومرداس، 2117 مسكن في أولاد فايت، 550 وحدة سكنية في اولاد منديل بدويرة، و1430 وحدة ببئر توتة و2000 وحدة سكنية في البرج البحري.