والي العاصمة: صرف منحة رمضان.. برنامج خاص للتزوّد بالمياه

كشف والي العاصمة، محمد رابحي عبد النور، أنه تم صرف الإعانة المالية للعائلات المعوزة، مؤكدا ضرورة الإنتهاء منها بالبلديات المتبقية. مع تخصيص برنامج للتزوّد بالمياه الشروب خلال رمضان.

وترأس مساء أمس الأربعاء والي العاصمة إجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، لمناقشة تحضيرات العملية التضامنية لشهر رمضان 2023. أين عرضت مديرة التضامن والنشاط الإجتماعي، حيث تضمن رصد مبلغ ما يفوق 654 مليون دينار للمنحة التضامنية لشهر رمضان لفائدة 62.269 عائلة. وصب المنحة على مستوى كل بلديات الولاية باستثناء ثلاث بلديات هي: سحاولة- دار البيضاء، وحسين داي. بالإضافة كذلك إلى تنصيب 14 سوقا جواريا على مستوى 13 مقاطعة إدارية مخصصة للشهر الفضيل. فيما سيتم تنصيب 29 سوقا آخر خلال الأسبوع المقبل مخصصة للشهر الفضيل.

كما تم تخصيص 12 نقطة بيع من طرف المؤسسة العمومية الإقتصادية لتوزيع وتعبئة المواد الغذائية ” DECOPA” لبيع البقوليات. وتخصيص 7 نقاط بيع للديوان الوطني للحبوب. فيما يبقى العدد مرشحا للارتفاع. وتخصيص 20 نقطة بيع للمنتجات السمكية على مستوى بلديات العاصمة. بالإضافة كذلك إلى تخصيص 22 نقطة بيع لمنتجات الحليب ومشتقاته من طرف المجمع الصناعي لإنتاج الحليب ” GIPLAIT”. التموين المنتظم للمواد واسعة الاستهلاك من طرف المواطنين، كمادة الزيت – السميد وغيرها من المواد.

كما أسدى تعليمات بضرورة إستكمال صرف الإعانة المالية من طرف الولاة المنتدبين للعائلات المستفيدة منها بالبلديات الثلاث المتبقية مع توفير السيولة المالية الكافية. التزويد المنتظم للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب خلال الشهر الكريم. وتوفير المواد الأولية واسعة الاستهلاك للمواطنين خلال الشهر الكريم.

كما شدّد والي العاصمة، على ضرورة تخصيص برنامج خاص لتزويد ساكنة العاصمة بالماء الشروب. بالإضافة الى الحرص على توفير النقل للمواطنين عبر الإعتماد على برنامج إضافي مخصص للشهر الفضيل. وتعزيز الإنارة العمومية بمختلف المباني والطرقات. مع إعداد مخطط خاص لعمليات رفع النفايات خلال شهر رمضان.

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