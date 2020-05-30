والي العاصمة في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع النقل

قام والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد لبعض من المشاريع الحيوية لقطاع النقل على مستوى الولاية.

وقام الوالي بزيارة محطة النقل البري متعددة الخدمات ببلدية بئر خادم، وحظيرة السيارات ذات طوابق ببلدية القبة.

ففيما يخص مشروع إنجاز محطة النقل البرّي، أبدى الوالي ملاحظاته بخصوص تأخر الأشغال بالورشة.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة بخصوص تجنيد كافة الوسائل والموارد البشرية والمادية لإعادة بعث المشروع وإعطاءه دفعة حقيقية.

أمّا بخصوص مشروع حظيرة السيارات، فقد ألحّ الوالي على ضرورة مضاعفة العمل من أجل تسليم المشروع وضمان جاهزيته للإستغلال قبيل شهر سبتمبر القادم.