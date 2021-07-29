والي العاصمة: قدراتنا الإنتاجية ستصل إلى مليون متر مكعب إلى غاية 2022

قال والي العاصمة يوسف شرفة، أن هناك برنامجين لتغطية حاجيات العاصمة من المياه. حيث يخص البرنامج الاول حفر الآبار الارتوازية وبرنامج وزارة الموارد المائية،

وأضاف الوالي على هامش إمضاء إتفاقيات إطلاق أشغال إستعجالية لتهيئة محطات تحلية مياه البحر في كل من قورصو، المرسى، و الباخرة المحطمة. أن قدراتنا الإنتاجية ستصل إلى مليون متر مكعب من الان إلى غاية سنة 2022. مضيفا أن محطة بالم بيتش على مستوى ” شاطئ النخيل” ستدخل حيز الخدمة الأحد المقبل. أما محطتي عين البنيان وزرالدة ستدخل حيز الخدمة شهري اوت وسبتمبر