والي العاصمة «لا توظيــــف للعمــــال فـــي الشانطيــــات مــــن دون تـــأميـــن»

عبد الخالق صيودة لـ “الــنّـــــــــــــــــهـــار“: قال إنّ

شركات المقاولات التي تتلاعب ستحال على العدالة..

لا تمديد للآجال للشركات المتأخرة عن إنجاز المشاريع

كشف، أمس، والي الجزائر، عبد الخالق صيودة، أنّه لن يتم توظيف العمال في ورشات البناء من دون التأكد من تأمينهم من قبل أصحاب المقاولات على مستوى مصالح الضمان الإجتماعي.

وقال، أمس، الوالي في تصريح خص به «النهار»، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته رفقة وزير الصحة،

محمد ميراوي، إلى مختلف الهياكل والمشاريع الخاصة بقطاع الصحة، إن المقاولين ملزمون بإرفاق ملفات

المشاركة في المناقصات بشهادات انتساب والتصريح بعمال الورشات، على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل من لا يلتزم بالتصريح ستتم إحالته على العدالة.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الوالي، أنّ الإجراء يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال من خلال ضمان المراقبة

الدورية، مشيرا إلى أن مفتشيات العمل، لها مسؤولية كبيرة في مراقبة الورشات، للتأكد من أن حقوق العمال مكفولة، وأنه مصرح بهم على مستوى الضمان الاجتماعي.

وأوضح والي العاصمة، أنه في حال ما تبين أن المقاولين لا يصرحون بالعمال، فهنا تتم إحالتهم على العدالة، لعدم توفر الحماية الاجتماعية وتعريض حياتهم للخطر.

وفي سياق متصل، أكد الوالي أن شركات المقاولة التي لا تلتزم بالآجال في تجسيد المشاريع، سيتم توجيه

إعذارات إليها، قبل اللجوء إلى العدالة، مع إدراج إسمها في القوائم السوداء، حتى لا يتم التعامل معها مجددا.

من جهته، قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، إنه تم رفع التجميد عن ثلاثة

مستشفيات في العاصمة، في كل من براقي، بسعة 120 سرير، عين البينان والرغاية، موضحا أن العاصمة لم

تشهد تشييد أية منشآت جديدة، فضلا عن أن الهياكل الموجودة، جامعية وأغلبها ذات طابع وطني.

وبخصوص المشاريع الخاصة بالقطاع في العاصمة، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أن العاصمة

ستتدعم بـ16 عيادة مجاورة، والتي ستكون متواجدة في المناطق السكنية، بالنظر إلى الحركية الكبيرة التي

تشهدها بسبب الترحيل إلى الأحياء السكنية الجديدة، وأضاف أن المشاريع التي هي طور الإنجاز، كما هو الحال

في زرالدة وبابا حسن، شهدت تأخرا في التسليم، بسبب تقاعس الشركات، رغم توفر كل الظروف، وضمان الغلاف

المالي، حيث تم توجيه إعذارات لتدراك التأخر، مؤكدا أنه لن يكون هناك تمديد في آجال الإنجاز.