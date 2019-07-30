والي العاصمة لـ”النهار “: عقوبات ضد المقاولين الذين يشغلون عمال دون تأمين

أخبار الجزائر
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والي العاصمة لـ”النهار “: عقوبات ضد المقاولين الذين يشغلون عمال دون تأمين
بقلم أسماء منور

كشف، اليوم الثلاثاء، والي ولاية العاصمة عبد الخالق صيودة، في تصريح لـ” النهار”، أنّه لن يتم توظيف العمال في ورشات البناء دون التأكد من تأمينهم من قبل أصحاب المقاولات على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي.

وقال عبد الخالق صيودة، خلال زيارة تفقدية قادته، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الصحة محمد ميراوي، إلى مخالف المشاريع قي العاصمة، انه سيتم تطبيق عقوبات على المقاولات التي لا تُأمن عمالها.

مضيفا إنّ الاجراء يهدف لحماية العمال من جهة والتاكد من التزام الشركات التي قدمت خلال المناقصات تصريح العمال انها التزمت بذلك


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